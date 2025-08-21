به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسلم حسن آبادی مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد گفت:برای نخستین بار در استان همدان و شهرستان اسدآباد گیاهان دارویی کاپاریس و آنغوزه به صورت کشت قراردادی توسط کشاورزان این شهرستان اسدآباد کشت خواهد شد.

وی افزود: از مزایا این گایاه دارویی می‌توان به نیاز آبی کم، افزایش بهره‌وری، سوددهی بالا و امکان صادرات محصول اشاره کرد و هدف از کشت گیاهان دارویی همچون آنغوزه، حفظ آب و خاک منطقه برای جلوگیری از فرسایش خاک، استفاده بهینه از اراضی و امکانات موجود، کمک به رشد اقتصادی منطقه و جایگزین کردن محصولات اقتصادی کم‌آب‌طلب است.

حسن آبادی یادآور شد:در جهاد کشاورزی اسدآباد برای ۱۰۰ کشاورز دوره آموزشی آشنایی با گیاهان دارویی برگزار شد که بعد از دوره قرار داد ۱۰ هکتاری کشت کاپاریس و ۵ هکتاری کشت آنغوره ثبت شد.