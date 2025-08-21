شبکه نمایش در ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) فیلم‌های «ستاره سهیل»، «تنهاترین سردار» و «آسمان هشتم» را به روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های «ستاره سهیل» به کارگردانی امیر قویدل، «تنهاترین سردار» به کارگردانی مهدی فخیم زاده و «آسمان هشتم» به کارگردانی حسن نجفی همزمان با فرا رسیدن روز‌های پایانی ماه صفر از شبکه پخش خواهد شد.

فیلم «ستاره سهیل» به کارگردانی امیر قویدل و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۳ روی آنتن می‌رود.

این فیلم داستان ۳۰ سال زندگی اویس قرنی شخصیت ممتاز تاریخ صدراسلام را به تصویر می‌کشد؛ کسی که عشقی عظیم به پیامبر اسلام (ص) داشت.

او به حدی عاشق پیامبر بود که عشق سلمه دخترک بادیه نشین یمنی به خود را نیز نمی‌دید.

داریوش ارجمند، پرویز پورحسینی، اکبر عبدی، بهزاد فراهانی، حسین خانی بیک، چنگیز وثوقی، محمود مقامی، شیوا خسرو مهر، نیکو خردمند، محمد عمرانی، محمود رضا قدیریان و شبنم قلی خانی از جمله نقش آفرینان این فیلم هستند.

فیلم «تنهاترین سردار» به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع) جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم به روایت زندگی امام حسن مجتبی (ع)، قضیه صلح ایشان با معاویه و شرایط جامعه اسلامی و شیعیان، پس از رحلت ایشان می‌پردازد.

مهدی فخیم زاده، داوود رشیدی، اکبر زنجان‌پور و فتحعلی اویسی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «آسمان هشتم» به کارگردانی حسن نجفی، شنبه یک شهریور ماه ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«آسمان هشتم» روایت داستان خالده است که همراه فرزندانش قربان و زلفیه از باکو در کشور آذربایجان به قصد زیارت امام رضا (ع) و توسل برای شفای قربان که بیماری لاعلاجی دارد، به مشهد سفر می‌کنند و...

محمد کاسبی، رحیم نوروزی، خالده قلی آوا، قربان مسیم اف و مهدی فقیه در این فیلم بازی کرده‌اند.

بازپخش فیلم «آسمان هشتم» روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۳ و ۱۱ خواهد بود.