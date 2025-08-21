پخش زنده
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت:اصول دیپلماسی اقتصادی کشور نیاز به بازنگری جدی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سخاوت خیرخواه ۳۰ مرداد در آیین تجلیل از صادر کنندگان نمونه سال ۱۴۰۲ بر پایه عملکرد سال ۱۴۰۱ آذربایجان غربی که با حضور معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت و جمعی از مسئولان در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد با مقایسه وضعیت صادرات ایران با کشورهای منطقه و جهان، با بیان اینکه صادرات سالانه ایران حدود ۵۲ میلیارد دلار است در حالی که ترکیه بالای ۲۵۰ میلیارد دلار، فرانسه ۶۸۰ میلیارد دلار و آمریکا بیش از ۲۶۰۰ میلیارد دلار و چنین ۳۶۰۰ میلیارد دلار صادرات دارند، گفت: این فاصله نشان میدهد که دیپلماسی اقتصادی کشور همچنان ضعیف است و نیاز به بازنگری جدی دارد.
وی پیشنهاد داد: در صورت ساماندهی رفع تعهدات ارزی بویژه در بخش ارز صادراتی و برداشتن موانع پیشروی تجار، صادرات کشور میتواند حداقل دو برابر افزایش یابد.
خیرخواه با تأکید بر اهمیت استانهای مرزی در توسعه صادرات گفت: نگاه مرکز به استانهای مرزی باید متفاوت باشد. این نگاه ویژه با اعطای اختیارات جدید به استانداران و برگزاری سه نشست با حضور مستقیم رئیسجمهور آغاز شده است.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد دلار از مرزهای استان صادر و ۱۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۸۸ میلیون دلار وارد شد که از این میزان واردات، ۳۱۵ میلیون دلار واردات عادی و ۷۳ میلیون دلار مربوط به رویههای تجارت مرزی بوده است.
خیرخواه یکی از ظرفیتهای مهم استان در حوزه معیشت مرزنشینان، واردات از محل کارتهای پیلهوری و کولبری اعلام کرد که سهمیه آن به ترتیب ۱۸۰و ۴۵۰ میلیون دلار تعیین شده است و گفت: با این حال، این ظرفیتها هنوز بهطور کامل فعال نشدهاند و ما در صدد فعالسازی آن هستیم.
وی با اشاره به رفع مشکلات سامانه تجارت برای ثبت آماری تجارت مرزی گفت: این سامانه از ابتدای مرداد فعال شده و تاکنون واردات دو میلیون دلاری در قالب ۸۷ گروه کالایی مجاز این قانون انجام شده است و هدفگذاری ما رساندن این میزان به سقف ۴۵۰ میلیون دلار سهمیه پیشنهادی است.
سرپرست صمت استان با بیان اینکه محاسبه واردات در قالب تجارت مرزی به عنوان رفع تعهدات ارزی میتواند موثر باشد، اظهار کرد: ما معتقدیم صادرکنندگان باید بتوانند ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد عرضه کنند، چرا که الزام به تحویل درصدی از ارز به دولت انگیزه تجار را کاهش میدهد. این در حالی است که ارزش صادرات استان در سال جاری به حدود پنج میلیارد دلار رسیده است.
وی با انتقاد از تصمیمات خلقالساعه دستگاههای مختلف، صدور بخشنامههای ناگهانی، مانند ممنوعیت یکشبه صادرات سیب را باعث از دست رفتن بازارهای خارجی و تضعیف جایگاه تجار ایرانی دانست و افزود: ایجاد و حفظ بازارهای خارجی مستلزم استمرار و ثبات در سیاستهاست و نباید با تصمیمات لحظهای، تعهدات کشور در عرصه بینالمللی به خطر بیفتد.
خیرخواه با تأکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: توسعه صادرات نیازمند توجه جدی به بستهبندی مناسب، شناخت فرهنگ بازارهای هدف و بهرهگیری از ابزارهای رسانهای است همچنین در کنار این اقدامات، باید موانع دولتی همچون تعرفهها، مشکلات مرزی و مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی نیز برطرف شود.
وی پراکندگی تصمیمگیری در مرزها را یکی دیگر از موانع صادرات دانست و گفت: هماکنون بیش از ۱۶ دستگاه در حوزه مرزی دخالت دارند که این موضوع موجب سردرگمی فعالان اقتصادی میشود. پیشنهاد ما ایجاد مدیریت واحد مرزی است بهگونهای که تنها گمرک و سازمان صمت مسئول تشخیص ورود و خروج کالا باشند.
سرپرست صمت استان در ادامه از برگزاری نخستین نمایشگاه بینالمللی طلا و جواهرات استان در شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۱۸ استان و کشورهایی از جمله ترکیه و عراق برگزار خواهد شد و فرصتی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استان و گسترش روابط با کشورهای همسایه فراهم میکند.