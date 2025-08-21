مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: بعد از چندین سال وقفه پژوهش‌های باستان‌شناسی در مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب برنامه‌ریزی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی صفری در جریان بازدید از مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دعوت نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس سفری را به این شهرستان‌ها داشته و در این سفر بازدید‌هایی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: حسن ختام این سفر، بازدید از مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب بود که در این بازدید تصمیمات خوبی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری این مجموعه اتخاذ شد.

او ادامه داد: امسال اعتبارات خوبی برای مرمت مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب در نظر گرفته شده است که در صورت تخصیص این اعتبارات، این مجموعه جهانی از نگاه حفظ وضع موجود عبور کرده و وارد فاز تحولی و ارتقا خواهد شد.

وی از همراهی‌های نماینده مردم منطقه حجت‌الاسلام میرزایی برای توجه ویژه به حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکر کرد و اقدام فرماندار تکاب در تصویب ۲۷ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه را نشان از شناخت دقیق مسولان منطقه به اصلی‌ترین پیشران اقتصادی منطقه یعنی گردشگری دانست.

صفری تصریح کرد: تکاب بیش از ۱۱۰ اثر ثبت ملی و یک اثر ثبت جهانی دارد که از این حیث قابلیت زیادی در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی دارد و از طرفی این شهرستان بعد از سردشت بیشترین تعداد بوم‌گردی را در سطح استان دارد.