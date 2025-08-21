به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ جاور صفاری با توجه به ایام تعطیلی پایان ماه صفر به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه ۲۹ مرداد و از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه ۳۰ مرداد محدودیت‌های ترافیکی اجرا شده است افزود: یکشنبه ۲ شهریورنیز تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی در این محور‌ها ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان گفت : در صورت عادی بودن وضعیت تردد در محور‌هایی که در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است ، با هماهنگی فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به اجرا نشدن محدودیت در تاریخ‌های در نظر گرفته اقدام خواهد شد.