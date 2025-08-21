پیکر پدر شهیدان اکبر و مهدی محسن پور در بابلسر تشییع و خاکسپاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر پاک مرحوم حاج محمدتقی محسنپور، پدر دو شهید والامقام اکبر و مهدی، عصر امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد و در شب رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن محتبی (ع) در روستای اسیکلا بابلسر تشییع و در گلزار شهدای این روستا، در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.
در مراسم تشییع پیکر این پدر بزرگوار که به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان خاتمالانبیا تهران دار فانی را وداع کرد قشرهای مختلف مردم و مسئولان حضور داشتند.
شهید اکبر محسنپور در یازدهم تیرماه ۱۳۶۲ در منطقه هویزه به شهادت رسید و شهید مهدی محسنپور نیز در بیستونهم مهرماه همان سال، در عملیات والفجر مریوان در کردستان به فیض شهادت نائل آمد.