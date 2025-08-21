با حضور مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و رؤسای هیئت‌های ورزشی، کمبود‌ها و مشکلات پیش روی ورزش شهرستان قروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کمبود امکانات ورزشی، نبود حمایت‌های مالی، به‌کارگیری نیرو‌های متخصص در مسئولیت‌های ورزشی، رعایت عدالت درتخصیص منابع، نبود هتل ورزش، فرسودگی تجهیزات ورزشی، عدم‌ثبات در مدیریت و ایجاد پیست ویژه مسابقات موتور سواری از جمله مطالباتی بود که در این جلسه مطرح شد.

«خاکی» مدیرکل ورزش و جوانان استان با تأکید بر بهره‌گیری از توان بخش خصوصی با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، از تخصیص اعتبار برای احداث ۱۳ زمین چمن مصنوعی در شهرستان قروه خبر داد.