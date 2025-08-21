به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دبیر هیئت گلف استان گفت: این رقابت ورزشی با حضور ۳۰ شرکت کننده در ۲ بخش مردان و زنان در ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج آغاز به‌کار کرد.

نادری افزود: نفرات برتر به رقابت‌های قهرمانی غرب کشور که شهریور ماه به میزبانی سنندج برگزار می‌شود راه پیدا می‌کنند.

وی از تأمین تجهیزات ورزشی مورد نیاز برای این رشته ورزشی پرهزینه خبرداد و گفت: تمامی ملزومات ورزشی به‌صورت رایگان در اختیار ورزشکاران قرار می‌گیرد.

در کردستان ۱۹۰ ورزشکار در این رشته ورزشی فعالیت دارند.