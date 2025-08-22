به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.

این فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه بایاس و مایکل آنسارا روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است می‌توان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد.

فیلم تلویزیونی «تپش» به کارگردانی «مهدی مسگران»، ساعت ۰۸:۲۵، از شبکه دو پخش می شود.

داستان این فیلم درباره نعیم مرد جوانی است که به تازگی برادرش را در یک سانحه از دست داده است. کادر درمانی بیمارستان از نعیم می‌خواهند رضایت دهد تا اعضای برادر مرحومش را به بیماران نیازمند اهدا کنند. در این بین نعیم با مردی به نام سربندی، مدیر کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند دچار اختلاف شده و به زندان می‌افتد. از طرف دیگر سربندی پسر نوجوانی دارد که به بیماری قلبی مبتلاست و در انتظار پیدا شدن یک اهدا کننده است که ...

حسام حصاری، میرطاهر مظلومی، ناصر روئین تن و مرجان علوی در فیلم تلویزیونی «تپش» بازی کرده‌اند.

«لالایی برای آدم بزرگ ها» به کارگردانی «حسین قناعت»، دیگر فیلمی است که شبکه دو ساعت ۱۸:۱۰، پخش می کند.

این تله فیلم اپیزود یک، در سه داستان مجزا ماجرا‌هایی اجتماعی و خانوادگی را به تصویر می‌کشد. اپپزود اول در مورد زن جوانی است که همسرش به خاطر فروش مواد مخدر به زندان افتاده، و او در تلاش است تا آزادی همسرش، زندگی خود و دختر و پسر کم سن و سالشان را بگذراند. در حالی که زن در طول روز با تلاش بسیار مشغول کار و کسب درآمد است، دختر و پسر نیز تصمیم می‌گیرند به مادرشان کمک کنند. آنها بدون اطلاع مادر تعدادی بادکنک خریده و آنها را باد کرده برای فروش به پارک می‌برند. مادر که از این اقدام آنها باخبر می‌شود بسیار ناراحت شده و به تندی آنها را از این کار منع می‌کند، اما ...

علیرضا مهران، نادیا فرجی، علی مقصودی، سعید فرجی و طاهره علایی در فیلم تلویزیونی «لالایی برای آدم بزرگ ها» بازی کرده‌اند.

شبکه دو همچنین فیلم سینمایی «منطقه سبز» به کارگردانی «پال گرین گریس»، را ساعت ۲۴:۰۰، پخش خواهد کرد.

در این فیلم با بازی مت دیمون، گرگ کینر، برندن گلیسون، امی رایان، جیسون ایساکس و مایکل اونیل خواهید دید: نیرو‌های آمریکایی به بهانه دستیابی و نابودی سلاح‌های کشتار جمعی عراق به این کشور حمله کرده‌اند. افسر نیرو‌های ویژه، روی میلر سرپرستی عده‌ای از سربازان کار آزموده و حرفه‌ای را به عهده دارد تا سلاح‌های مزبور را هر چه سریعتر کشف و منهدم نمایند. پس از مدتی جست‌و‌جو و یافت نشدن هیچ گونه اسلحه‌ای به میلر خبر می‌رسد که موضوع سلاح‌های کشتار جمعی عراق دروغی بیشتر نبوده است و به نظر می‌رسد عده‌ای ناشناس به وزارت دفاع آمریکا اطلاعات نادرستی در این زمینه داده‌اند. میلر با گرفتن سرنخ‌ها به شخصی به نام الرّاوی می‌رسد که از افسران عالی رتبه ارتش صدام حسین بوده و ...

فیلم سینمایی جدید «فصل شکار» به کارگردانی «جاستین لی»، ساعت ۱۴:۳۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی رندی چارچ، تیتو اورتیز، اد مورون، کریستوفر تمبرلو و بروس درن خواهید دید: یک سارق بعد سرقت از بانک با گروگان گرفتن یک هواپیمای خالی از مسافر در طول مسیر هواپیما با یک مامور پلیس درگیر شده و از هواپیما با چتر و پول‌ها به بیرون می‌پرد. در یک منطقه جنگلی ویل واکر که به کار قطع کردن درختان جنگل مشغول است و یک شکارچی ماهر است. فصل شکار رسیده و همه افراد منطقه خودشان را برای شکار آماده می‌کنند. دارنی خلافکاری است که از جانب فردی به نام هنری برای پیدا کردن پول‌های دزدی گمشده اجیر شده است و به آن منطقه آمده است. هاول مامور اف بی آی است که ماموریت دارد پول‌های دزدیده شده را پیدا کند. هنری به دارنی می‌گوید جی پی اس داخل کیف پول در نقطه‌ای از جنگل را نشان می‌دهد. دارنی به همراه افرادش تصمیم می‌گیرند در روز شکار به جنگل برود و کیف پول را بیابد. قبل از آن ویل طی گشت در جنگل سارق کشته شده را به همراه کیف پول پیدا می‌کند و کیف را با خودش می‌برد. دارنی با کمک جی پی اس داخل کیف پول او را پیدا می‌کند و از او می‌خواهد کیف پول را تحویلش دهد. ویل موافقت نمی‌کند که باعث درگیری می‌شود و ...

فیلم سینمایی «کد هشت» به کارگردانی «جف چان»، هم ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آرون آبرامز، الکس مالاری جونیور و هو چاو آمده است: شهر لینکولن سیتی اوضاع عجیبی دارد. از یک سو، انسان‌هایی که یک یا چند قدرت ماورایی دارند، تحت نظر جوانی به نام گارت گرد آمده و به رسمیت شناخته شده‌اند و از دیگر سو ربات‌های پلیس جایگزین انسان‌ها شده‌اند. در پی اعتراض مردم شهر لینکولن سیتی به حضور ربات‌های پلیس و خشونت آنها، به ظاهر مسئولان دست به اصلاحاتی می‌زنند. آنها این بار سگ‌های رباتیک را جایگزین آدم آهنی‌ها می‌کنند؛ آن هم با این وعده که این سگ‌های ماشینی هیچ آسیبی به مظنونین وارد نخواهند کرد. در همین احوال، ماده مخدری به نام سایک که از آب نخاع افراد با قدرت ماورایی تهیه می‌شود، به راحتی خرید و فروش شده و تجارتی پر سود به شمار می‌آید! در واقع گارت و رییس پلیس شهر که گروهبان کینگستون نام دارد، در تولید و فروش این مخدر شریکند! جوانی به نام تاراک برای آسایش زندگی خواهر کوچکترش (پاوانی) سهم پرداختی از سوی گارت به کینگستون را از سطل زباله‌ای می‌رباید و یکی از سگ‌های رباتیک به فرمان کینگستون او را با تزریق مقدار زیادی سایک می‌کشد تا مرگ تاراک به خاطر اوردوز به نظر بیاید! این اتفاق پیش چشمان پاوانی نوجوان رخ داده و او که دارای قدرت الکترونیکی کشف نشده‌ای است، با نگاه خود، سگ رباتیک را دچار مشکل الکترونیکی می‌کند. کینگستون به دنبال پیدا کردن پاوانی و کشتن اوست که جوانی به نام کانر به یاری پاوانی می‌آید. کانر که به جرمِ ناکرده و به تازگی از زندان آزاد شده ...

شبکه چهار فیلم سینمایی «بوعلی سینا» به کارگردانی «کیهان رهگذار»، را ساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌کند.

در این فیلم زندگی بوعلی سینا از دوران طفولیت تا زمانی که به حکیمی فاضل و حاذق مبدل می‌شود، روایت می‌شود. راهیابی وی در ۱۲ سالگی به دربار سامانی جهت معالجه نوح بن منصور و ...

زنده یاد امین تارخ، زنده یاد فیروز بهجت محمدی، زنده یاد جمشید لایق و چنگیز وثوقی در فیلم سینمایی «بوعلی سینا» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «سبز به رنگ زمرد» به کارگردانی «سید روح الله حجازی»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم داستان مادر یک جاویدالاثری است که منتظر بازگشت فرزندش است. جنگ چند سالی است که به پایان رسیده است و مادر پیری در خانه اش بالای تپه مشرف به روستا و در کوران زمستان سوزناک در انتظار بازگشت فرزند مفقود الاثرش است. اتاق، وسایل و حتی مغازه پسرش را در روستا نگه داشته به امید آن روز که پسرش باز گردد. او به همین نیت چندین سال است که روضه‌ای برپا می‌کند و نذر می‌کند تا فرزندش به آغوشش برگردد. اما بارش برف زیاد و بسته شدن جاده مانع از ادای نذرش می‌شود. او نگران ادای دین اش است که ...

رابعه مدنی، رحمان باقریان، علیرضا جعفری و مروارید کاشیان در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ستاره سهیل» به کارگردانی «امیر قویدل»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم ۳۰ سال زندگی اویس قرنی از شخصیت‌های تاریخ صدر اسلام را روایت می‌کند، کسی که عشقی به محمد داشت، محبوبی که هرگز به دیدارش نایل نشد به حدی او عاشق پیامبر بود که عشق سلمه دخترک بادیه‌نشین یمنی به خود را نیز نمی‌دید و ...

اکبر عبدی، بهزاد فراهانی، نیکو خردمند، شبنم قلی خانی، پرویز پورحسینی، چنگیز وثوقی، محمد عمرانی، میرطاهر مظلومی و داریوش ارجمند در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تنهاترین سردار» به کارگردانی «مهدی فخیم‌زاده»، هم ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: امام علی (ع) به شهات رسیده‌اند و مردم کوفه با امام حسن (ع) فرزند ارشدش بیعت می‌کنند. امام همانند پدرش قصد حمله به شامیان را دارد ولی مشکلات و عهدشکنی کوفیان تمامی ندارد ...

ابوالفضل پورعرب، سیروس ابراهیم زاده، اکبر زنجان پور، داوود رشیدی، حسین گیل و افسانه بایگان در فیلم تلویزیونی «تنهاترین سردار» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه افق فیلم تلویزیونی «آسمان هشتم» به کارگردانی «حسن نجفی»، را ساعت ۱۷:۰۰ پخش می کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خالده زنی باکویی است که همراه با پسرش قربان و دختر کر و لالش زلفیه به مشهد سفر می‌کنند تا ناراحتی قلبی قربان مداوا شود. سکته شدید قلبی قربان، باعث بستری شدنش در بیمارستان می‌شود. رحمت که دانشجوی پزشکی است به آنها در ترجمه زبان و تأمین هزینه بیمارستان کمک می‌کند. رحمت که به مهاجران و پناهندگان فقیر و بیمار افغانی نزدیک مرز نیز کمک می‌کند، در مسیر سفر به مرز، مورد حمله قاچاقچیان قرار می‌گیرد و از شدت جراحت به کما می‌رود و در همان بیمارستانی که قربان به سر می‌برد، بستری می‌شود. پدر رحمت، رحمان که خادم حرم امام رضا (ع) است، در حین حضور در بیمارستان، با خالده و خانواده اش آشنا می‌شود و به تدریج متوجه کمک‌های رحمت به آنها می‌شود. آنها همگی به حرم می‌روند و درخواست شفا برای پسران‌شان می‌کنند. تیم پزشکان به رحمان اطلاع می‌دهد که ... محمد کاسبی، رحیم نوروزی، خالده قلی آوا، قربان مسیم اف و مهدی فقیه در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «نذر بی بی» به کارگردانی «محمد کریمی»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش می شود.

این فیلم داستان دو پهلوان را به تصویر می‌کشد که در گذشته رفاقت نزدیکی داشته‌اند، به دلایل مالی دچار اختلاف می‌شوند. اهالی محله که اهل زورخانه و مرام پهلوانی هستند برای آشتی دادن آنها تلاش می‌کنند و اتفاقاتی رخ می‌دهد که زندگی این دو دوست قدیمی را برای همیشه تغییر می‌دهد. پسر خلافکار یکی از آنها که علت فوت پدرش را بی معرفتی رفیق پدرش می‌داند قصد دارد جلوی برپایی نذر سالانه آنها را بگیرد، اما جمعی از نوجوانان محل بالاخره نذر را به جا می‌آورند و ...

جلیل فرجاد، مهرداد ضیایی، مهری آل آقا، حمید کریمی، ابوالفضل بیات، احمدرضا جعفری، رحمان مقدم، غلامرضا اصانلو، جواد زیتونی، سیدرضا حسینی و عباس بابایی در فیلم تلویزیونی «نذر بی بی» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «فینچ» به کارگردانی «میگل سپاچنیک»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه فراتر پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی تام هنکس و کلب لندری جونز آمده است: ده سال از برخورد شراره‌ای خورشیدی به زمین می‌گذرد اکنون دمای زمین تا ۷۰ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده و زمین توسط اشعه فرابنفش به سیاره‌ای بدون استفاده، غیرقابل سکونت و سوخته تبدیل شده و در معرض رویداد‌های شدید آب و هوایی قرار گرفته است. یکی از معدود بازماندگان مهندس رباتیک فینچ واینبرگ است که همراه با سگ خود گودیر و یک ربات کمکی در یک آزمایشگاه زیرزمینی، به تنهایی زندگی می‌کند. فینچ فقط برای جستجوی لوازم و غذا با لباس محافظ و مقاوم در برابر گرما و اشعه ماوراء بنفش بیرون می‌رود. زمین به خاطر گدازه‌های خورشیدی قابل سکونت نیست و انسان‌های اندکی زنده مانده‌اند. او رباتی می‌سازد که پس از مرگش از سگش مراقبت کند که ...