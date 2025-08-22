امروز در ساعت های صبح تا ظهر وضعیت جوی و دریایی آرام پیش بینی می شود. در ساعت های بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی در مناظق دریایی بویژه تنگه هرمز، دریا کمی مواج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس ، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ارتفاعات استان نیز احتمال رشد ابر و رگبار پراکنده باران در بعدازظهر دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعت های صبح تا ظهر امروز دریا نسبتا آرام و شرایط برای رفت و آمد دریایی نسبتا مساعد است. در ساعت های بعدازظهر و شب با افزایش سرعت بادهای جنوب غربی بویژه در تنگه هرمز، دریا متلاطم خواهد شد.

وی گفت: پیش بینی می شود این شرایط در روزهای اوایل هفته آینده نیز در ساعت های بعدازظهر و شب، تکرار خواهد شد. توصیه می شود تمهیدات لازم به منظور تردد ایمن شناورها در بنادر استان صورت گیرد.

حمزه نژاد افزود: در ساعت های بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست. در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

وی گفت: به لحاظ دمایی نوسانات دمایی تغییرات 1 تا 3 درجه ای خواهد داشت.