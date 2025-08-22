مسلمانان با وحدت و برادری قادر خواهند بود بر بزرگترین قدرت دنیا غلبه کرده و ابهت دشمنان را در هم شکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام عسکر دیرباز نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در جمع مردم روستای اغولبیک تکاب گفت: مسلمانان با وحدت و برادری قادر خواهند بود بر بزرگترین قدرت دنیا غلبه کرده و ابهت دشمنان را در هم شکنند.

حجت الاسلام دیر باز گفت: صداقت پیامبر گرامی اسلام و حقانیت راه نورانی آن حضرت چراغ راه ماست و آنجایی که با مردم صادق باشیم و با حقانیت از مردم دفاع کرده و برای رفع دغدغه آنان بکوشیم سربلند هستیم.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری که در جمع عزاداران شب رحلت پیامبر گرامی اسلام و سهادت امام حسن مجتبی (ع) سخن می‌گفت افزود: رأفت و کرامت دو بال قدرتمندی است که هم پیامبر اسلام و هم ائمه مسلمین با آن در بین مردم رفتار می‌کردند.

حجت الاسلام دیر باز افزود: در برهه کنونی حفظ اخوت و برادری و رفتار توأم با رأفت و مهربانی عامل انسجام و اقتدار کشورمان خواهد بود و مردم و مسؤلان با پایبندی به این مهم در برابر توطئه دشمنان ایستادگی کنند.

عزاداری شب رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت کریم اهل بیت (ع) پایان بخش این مراسم بود.