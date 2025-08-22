به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در راستای ستاد کنگره ۸ هزار شهید گیلان و همزمان با سالروز رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) یادواره شهدای دهستان‌های سمام و کجید و گرامی‌داشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای گمنام و علمای منطقه در شهرستان املش برگزار شد.

جانشین سپاه قدس گیلان در این مراسم با بیان اینکه شهدا تنها نگاه اخروی به دنیا داشتند و همه اعمالشان بر همین اساس بوده است گفت: این یادواره‌ها در واقع برای ما یک نوع تبیین است که گوشزد کنیم هر چه داریم از برکت خون شهدا است.

سردار سرتیپ دوم الیاس کوثری در ادامه با اشاره به قدرت ایران در منطقه افزود: امنیت، آرامش، نظم و اقتدار امروز کشورمان، مرهون خون پاک شهدا و رشادت‌های ایثارگران است.

وی گفت:همه ما باید راه پر افتخار شهدا را ادامه دهیم، چرا که انحراف از این مسیر درخشان موجب آسیب جدی خواهد شد.

جانشین سپاه قدس گیلان در ادامه خاطر نشان کرد: ما و همه مسئولان باید رهرو خون شهدا باشیم و نباید اقدامی بر خلاف ارزش‌های انقلاب و نظام انجام دهیم تا باعث خوشنودی دشمنان نشود.

در پایان این مراسم حاضران با عزاداری و سینه زنی یاد شهدا را گرامی داشتند.