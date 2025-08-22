به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برخی از کارکنان و تجهیزات با هواپیما منتقل شدند. این اولین گام از این نوع در این پایگاه است که پیش از این هیچ انتقال پرسنلی نداشت و فقط تجهیزات منتقل می‌شد.

به گفته منابع امنیتی عراق، انتظار می‌رود عین الاسد تا اوایل سپتامبر ۲۰۲۵ کاملاً از حضور ایالات متحده خالی شود و این پایگاه سرانجام در ۱۵ سپتامبر تعطیل شود.

این خروج به عنوان بخشی از توافق قبلی بین بغداد و واشنگتن با هدف پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق و تبدیل این مشارکت به همکاری امنیتی غیرنظامی انجام می‌شود.

نیرو‌های آمریکایی به تدریج حضور خود را در اربیل به کمتر از ۵۰۰ پرسنل کاهش خواهند داد و نیرو‌های باقی مانده به پایگاه‌های دیگر در عراق و سوریه منتقل می‌شوند.

از زمان شروع خروج، این پایگاه شاهد جابه‌جایی‌های فشرده نیرو‌های آمریکایی، از جمله کاروان‌های حامل وسایل نقلیه و تجهیزات نظامی، به عنوان بخشی از این فرآیند بوده است.

پایگاه هوایی عین الاسد، واقع در غرب الانبار، یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی در عراق است. نیرو‌های آمریکایی از سال ۲۰۰۳ از آن به عنوان یکی از مراکز استراتژیک خود در این کشور استفاده کرده‌اند. پس از خروج آنها در سال ۲۰۱۱، نیرو‌های آمریکایی در سال ۲۰۱۴ به عنوان بخشی از جنگ علیه داعش به این پایگاه بازگشتند و به عنوان یک مرکز اصلی برای عملیات ائتلاف بین‌المللی عمل کردند.

طبق گزارش رسانه‌های عراقی، انتظار می‌رود این پایگاه پس از خروج آمریکا به مرکز ثقل نیرو‌های عراقی در انبار تبدیل شود.