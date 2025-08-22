پخش زنده
فرونشست زمین، موضوع امروز برنامه «طلوع ماه» است که ساعت ۲۳، از شبکه یک پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «طلوع ماه»، با هدف آشنایی مخاطبان با مفاخر و چهرههای ماندگار ایران، میزبان علی بیتاللهی، استاد دانشگاه و رئیس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است.
مهمان این هفته برنامه «طلوع ماه»، دارای مدرک دکتری در رشته ژئوفیزیک از دانشگاه مسکو در روسیه است. بیتاللهی در زمینه تهدیدات زلزله، فرونشست زمین و تأثیر آن بر شهرها فعالیت میکند.
برنامه «طلوع ماه» که فصل جدید آن بعد از یک دهه دوری از آنتن به تازگی در شبکه یک و به میزبانی داریوش ارجمند تولید و پخش میشود، هر هفته میزبان گفتگویی صمیمانه با یکی از مفاخر فرهنگی، هنری و علمی ایران اسلامی است که برای علاقهمند به فرهنگ و هنر و دین و دانش ایران زمین پخش میشود.