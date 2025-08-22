به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «طلوع ماه»، با هدف آشنایی مخاطبان با مفاخر و چهره‌های ماندگار ایران، میزبان علی بیت‌اللهی، استاد دانشگاه و رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است.

مهمان این هفته برنامه «طلوع ماه»، دارای مدرک دکتری در رشته ژئوفیزیک از دانشگاه مسکو در روسیه است. بیت‌اللهی در زمینه تهدیدات زلزله، فرونشست زمین و تأثیر آن بر شهر‌ها فعالیت می‌کند.

برنامه «طلوع ماه» که فصل جدید آن بعد از یک دهه دوری از آنتن به تازگی در شبکه یک و به میزبانی داریوش ارجمند تولید و پخش می‌شود، هر هفته میزبان گفتگویی صمیمانه با یکی از مفاخر فرهنگی، هنری و علمی ایران اسلامی است که برای علاقه‌مند به فرهنگ و هنر و دین و دانش ایران زمین پخش می‌شود.