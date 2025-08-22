نخستین گروه از زائران افغانستانی برای شرکت در عزاداری‌های پایانی ماه صفر، از مرز دوغارون در تایباد وارد کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد در حاشیه ورود زائران افغانستانی در مرز دوغارون گفت: این کاروان در قالب ۱۰۰ نفر از شهر‌های کابل و هرات وارد مرز دوغارون شدند و مورد استقبال اعضای ستاد اربعین این شهرستان مرزی قرار گرفتند.

حسین جمشیدی افزود: این تعداد زائر حسینی برای عزیمت به مشهد مقدس بعد از توقفی کوتاه در معبر دوغارون ساماندهی شدند.

وی ادامه داد: این زائران پس از ورود به ایران با استفاده از اتوبوس‌های ایرانی به طور مستقیم رهسپار مشهد شدند.

فرماندار تایباد گفت: ۲ فضا به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع برای اسکان موقت زائران در حسینیه شهید سلیمانی و نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مرز دوغارون پیش بینی شده است.

جمشیدی افزود: پیش بینی شده در بازه زمانی سه روز آینده، حدود سه هزار و ۵۰۰ زائر شیعه افغانستانی برای سالروز شهادت امام رضا (ع) از طریق مرز دوغارون وارد ایران شوند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های لازم برای میزبانی و پذیرایی از اتباع افغانستانی در مرز دوغارون فراهم شده است و از توان گروه‌های جهادی، خیران، تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های خدمات رسان در این بخش استفاده شده است.