به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سیده طاهره موسوی افزود: در این مراسم نوحه خوانی نشسته و ایستاده، چاووش خوانی و روضه‌خوانی اجرا می‌شود.

وی گفت: علاوه بر آیین عزاداری سنتی، سه موکب نیز در مشهد برپا می‌شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان میناب افزود: صد خادم در این موکب‌ها تا روز دوشنبه سوم شهریور روزانه به بیش از ١٩ هزار تَن از زائران و عزاداران خدمات پذیرایی، پزشکی و خیاطی ارائه می‌دهند.