دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان میناب گفت: همزمان با رحلت پیامبر اکرم (ص)، آیین عزاداری سنتی شهرستان میناب در صحن قدس حرم رضوی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سیده طاهره موسوی افزود: در این مراسم نوحه خوانی نشسته و ایستاده، چاووش خوانی و روضهخوانی اجرا میشود.
وی گفت: علاوه بر آیین عزاداری سنتی، سه موکب نیز در مشهد برپا میشود.
دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان میناب افزود: صد خادم در این موکبها تا روز دوشنبه سوم شهریور روزانه به بیش از ١٩ هزار تَن از زائران و عزاداران خدمات پذیرایی، پزشکی و خیاطی ارائه میدهند.