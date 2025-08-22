پخش زنده
مدیرکل راهداری استان کهگیلویه و بویراحمد از بهره برداری و آغاز ۵۱ طرح راهداری و حملونقل جادهای با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیارد تومان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو با اشاره به نقش بیبدیل طرح های عمرانی در توسعه و ارتقای شاخصهای ایمنی و حملونقل جادهای افزود: در هفته دولت امسال شاهد یک جهش بزرگ عمرانی در حوزه راهداری این استان هستیم.
وی اظهارکرد: از این تعداد، ۲۴ طرح با مجموع اعتباری بیش از ۶۳۴ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهرهبرداری هستند که شامل؛ طرحهای مهمی در زمینه بهسازی و آسفالت، ایمنسازی و پروژههای زیرساختی راهداری میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: علاوه بر این، عملیات اجرایی ۲۷ پروژه جدید نیز با اعتباری بالغ بر ۱۶۳۰ میلیارد تومان در سطح استان آغاز خواهد شد که نقش بسزایی در تکمیل شبکه ارتباطی، کاهش تصادفات و تسهیل در ترددهای برونشهری و روستایی خواهد داشت.