مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان از رهاسازی یک مصدوم و جانباخته توسط نیروهای عملیاتی هلالاحمر در پی واژگونی خودروی سواری پژو پارس در آزادراه زنجان_ تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی با اعلام این خبر افزود: در پی اعلام گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی سواری پژوپارس در کیلومتر ۳۱ عوارضی زنجان_تبریز بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امدادونجات جادهای عوارضی زنجان_تبریز در قالب دو تیم عملیاتی همراه با تجهیزات تخصصی موردنیاز به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: این حادثه یک جانباخته و مصدوم داشت که نجاتگران هلال احمر با استفاده از تجهیزات ست هیدرولیک اقدام به رهاسازی آنان کردند.