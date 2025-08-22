با راه‌اندازی دو حلقه چاه جدید در میدان آزادگان جنوبی، ظرفیت تولید نفت این میدان ۸ هزار بشکه در روز افزایش یافت و مجموع تولید گروه پتروپارس در این میدان به حدود ۵۹ هزار بشکه در روز رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان این مطلب و درخصوص این دستاورد گفت: در هفته جاری، عملیات راه‌اندازی دو حلقه چاه فهلیان به شماره‌های ۲۰۷ و ۲۰۰ با مجموع ظرفیت تولید ۸هزار بشکه در روز با موفقیت به انجام رسید و نفت تولیدی این چاه‌ها از طریق خط لوله جریانی احداث‌شده توسط گروه پتروپارس به منیفولدهای جنوبی میدان آزادگان و تأسیسات فرآورش غرب کارون منتقل شد.

وی ادامه داد: این موفقیت ارزشمند نتیجه اعتماد کارفرمای محترم و تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان متخصص و سخت‌کوش گروه پتروپارس است و نویدبخش روزهای روشن‌تری برای گروه پتروپارس و صنعت نفت کشور به شمار می‌رود.

همچنین مهندس ناری، مجری طرح میدان مشترک آزادگان جنوبی در گروه پتروپارس، با اشاره به اهمیت این موفقیت افزود: با راه‌اندازی این دو چاه، ظرفیت تولید گروه پتروپارس در آزادگان جنوبی به ۵۸هزار و ۹۰۰ بشکه در روز رسید. همچنین طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هفته آینده سه حلقه چاه دیگر با مجموع ظرفیت تولید ۴۲۰۰ بشکه در روز، راه‌اندازی و وارد مدار تولید خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: از حمایت‌ها و همراهی‌های کارفرمای محترم و تلاش یکایک همکاران پرتلاش در بخش‌های عملیاتی و پشتیبانی قدردانی می‌کنم و امیدواریم با تداوم این همدلی، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه و تولید پایدار در میدان آزادگان جنوبی برداشته شود.