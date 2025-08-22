به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت نفت خام در معامله‌های روز جمعه (۳۱ مرداد) با وجود کاهش اندک، در مسیر ثبت نخستین افزایش هفتگی خود طی سه هفته اخیر قرار گرفت؛ موضوعی که تحت تأثیر کاهش امید‌ها برای توافق صلح بین روسیه و اوکراین و نشانه‌های تقاضای قوی در آمریکا رقم خورد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۰ به‌وقت گرینویچ با ۱۷ سنت یا ۰.۲۵ درصد کاهش، به ۶۷ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۱۳ سنت یا ۰.۲ درصد افت، ۶۳ دلار و ۳۹ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

هر دو شاخص در جلسه معاملاتی پیشین (پنجشنبه، ۳۰ مرداد) بیش از یک درصد افزایش قیمت را ثبت کرده بودند. برنت تاکنون در هفته جاری ۲.۸ درصد و دابلیوتی‌آی نیز یک درصد افزایش قیمت داشته‌اند