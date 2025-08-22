به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محور‌های اصلی خطبه‌های نماز جمعه امروز در استان گلستان بر چند موضوع کلیدی متمرکز بود: محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و هشدار نسبت به شکست طرح‌های آن، لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر توطئه‌های دشمنان، اهمیت صنعت دفاعی و قدرت موشکی ایران در تأمین امنیت و استقلال کشور، نقش پیشرفت‌های علمی و فناوری در رشد اقتصادی و اقتدار ملی، ضرورت حضور مسئولان در میان مردم و حل مشکلات آنان، تأکید بر جایگاه مساجد در همبستگی اجتماعی و کار تشکیلاتی و پیروی از رهنمود‌های رهبر انقلاب برای عبور از بحران‌ها و حرکت در مسیر توسعه.

همچنین امامان جمعه بر اهمیت تقوا، صداقت و عمل نیک در آمادگی برای قیامت، و نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در حفظ عزت و آبروی ملی تأکید کردند.