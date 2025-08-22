پخش زنده
امروز: -
فرازی از خطبه های نماز جمعه در شهرهای گلستان را در این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محورهای اصلی خطبههای نماز جمعه امروز در استان گلستان بر چند موضوع کلیدی متمرکز بود: محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و هشدار نسبت به شکست طرحهای آن، لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر توطئههای دشمنان، اهمیت صنعت دفاعی و قدرت موشکی ایران در تأمین امنیت و استقلال کشور، نقش پیشرفتهای علمی و فناوری در رشد اقتصادی و اقتدار ملی، ضرورت حضور مسئولان در میان مردم و حل مشکلات آنان، تأکید بر جایگاه مساجد در همبستگی اجتماعی و کار تشکیلاتی و پیروی از رهنمودهای رهبر انقلاب برای عبور از بحرانها و حرکت در مسیر توسعه.
همچنین امامان جمعه بر اهمیت تقوا، صداقت و عمل نیک در آمادگی برای قیامت، و نقش تعیینکننده رسانهها در حفظ عزت و آبروی ملی تأکید کردند.