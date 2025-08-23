به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این حادثه شامگاه جمعه (۳۱ مرداد) در بخش چغامیش، نزدیکی سیف‌آباد، رخ داد و بر اثر شدت برخورد، دو مرد و یک زن، جان باختند.

رضا معمار زاده افزود: سه سرنشین دیگر این دو خودرو نیز به شدت مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، برای ادامه درمان به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.