پخش زنده
امروز: -
برخورد شدید دو خودرو سواری در شهرستان دزفول، سه کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این حادثه شامگاه جمعه (۳۱ مرداد) در بخش چغامیش، نزدیکی سیفآباد، رخ داد و بر اثر شدت برخورد، دو مرد و یک زن، جان باختند.
رضا معمار زاده افزود: سه سرنشین دیگر این دو خودرو نیز به شدت مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، برای ادامه درمان به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.