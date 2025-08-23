تالارهای بورس کالا میزبان عرضه۲ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۹۵ تن انواع محصول است. بیشترین حجم عرضه امروز متعلق به تالار محصولات صنعتی است به طوری که در این تالار نزدیک به یک میلیون تن محصول روی تابلو می رود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امروز در تالار صنعتی ۹۵۳ هزار و ۳۷۴ تن محصول عرضه می شود. این محصولات شامل ۵۴۶ هزار تن گندله، ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی،۳۳ هزار و ۷۰۰ تن بلوم و بیلت،۳۳ هزار و ۱۰۰ تن میلگرد،۱۲ هزار و ۸۳ تن تیرآهن، ،۱۲ هزار و ۹۹۱ تن سیم فولادی و ۲ هزار تن سبد میلگرد است.

امروز همچنین ۸۹۲ هزار و ۸۳۹ تن سیمان در تالار حراج همزمان عرضه می شود.

تالار حراج باز میزبان عرضه ۵۳۲ هزار و ۳۵۶ تن محصول است.۴۸۹ هزار و ۳۰۰ تن کنسانتره، ۳۷ هزار و ۵۰۰ تن سنگ آهن دانه بندی، ۳ هزار تن سولفات سدیم و ۲ هزار و ۹۰ تن مواد پلیمری در این تالار عرضه می شود.

تالار پتروشیمی در اولین روز شهریور میزبن عرضه ۴۰ هزار و ۶۹۳ تن مواد پلیمری است.

امروز همچنین ۲۰ هزار و ۴۰۰ تن قیر و عایق رطوبتی در تالار صادراتی کیش عرضه می شود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۳ هزار و ۸۳۳ تن مواد پلیمری، شیمیایی و ضایعات است.