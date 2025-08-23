معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت سیدعلاالدین حسین (ع) گفت: موکب این آستان مقدس برای پنجمین سال پیاپی در خیابان حسینی، میدان آستانه، برپا شده و میزبان عاشقان اهل بیت (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سلیمان مهدوی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از مردم به دلایل مختلف موفق به زیارت حرم مطهر سیدالشهدا (ع) در ایام اربعین نشده‌اند، این موکب فرصتی فراهم کرده تا مشتاقان با خدمتگزاری به زائران و عزاداران، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله (ع) ابراز کنند.

وی با بیان اینکه دهه پایانی ماه صفر این موکب به محلی برای برگزاری مراسم عزاداری و خدمت به عاشقان اهل بیت (ع) تبدیل شده است، اظهار داشت: طراحی این موکب به گونه‌ای است که حال‌وهوای بین‌الحرمین را تداعی می‌کند و شامل حسینیه‌ای برای سخنرانی، روضه‌خوانی و عزاداری و همچنین غرفه‌هایی متنوع از جمله غرفه شهدا با نمایش تصاویر جنایات رژیم‌های آمریکا و اسرائیل، غرفه کودک و نوجوان، نانوایی امام رضا (ع) و چایخانه امام رضا (ع) است.

مهدوی ادامه داد: موکب در روز‌ شهادت امام رضا (ع) از ساعت ۱۱ تا ۱۵ پذیرایی ویژه‌ای برای عزاداران در نظر گرفته شده است.

مدیر موکب حرم مطهر حضرت سیدعلاالدین حسین (ع) از علاقه‌مندان به خدمت در مسیر اهل بیت (ع) دعوت کرد تا با حضور در این موکب، در اجر معنوی و پاداش اخروی این حرکت سهیم شوند.