یادواره شهدای روستای خور آباد قم با حضور خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران، مسئولین و مردم شهید پرور شهرستان کهک در محل حسینیه شهدای این روستا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در یادواره سردار شهید محمد حسین کبیری و ۱۹ شهید روستای خورآباد شهرستان کهک، سردار خنجری یکی از همرزمان سردار کبیری خاطراتی از دلاور مردی این شهید بزرگوار و دیگر شهدا بیان کرد و پیروزی‌های اخیر دفاع ۱۲ روزه را بر گرفته از رشادت‌های رزمندگان اسلام در دفاع مقدس دانست.

وی روحیه مقاوت و ایثار دانشمندان وفادار به نظام و جمهوری اسلامی ایران را مرهون رشادت‌ها و مقاومت ایثارگران هشت سال دفاع مقدس بیان کرد.