پنجمین مسابقه دانشآموزی نور با شرکت دانشآموزانی از ۱۹ کشور، ۱۸ شهریور با معرفی برترینها در «هفته جایزه مصطفی (ص)» به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین پایانی پنجمین مسابقه دانش آموزی نور به عنوان یکی از رویدادهای ششمین «هفته جایزه مصطفی (ص)» برای تعیین برترین آثار از میان ۴ هزار و ۵۷۶ دانشآموز از ۱۹ کشور جهان در روز ۱۸ شهریور برگزار خواهد شد.
مسابقه دانش آموزی نور یکی از رویدادهای رصدخانه بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) است و تاکنون ۵ دوره آن برگزار شده است.
پیش از این، دبیرخانه مسابقه دانشآموزی نور از ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ فراخوان این دوره از مسابقات را منتشر کرد. موضوع این دوره ساخت فیلمهای علمی یکدقیقهای درباره محیط زیست ایران، اعم از گیاهان، جانوران و طبیعت ایران است. تا کنون حدود ۹ هزار دانش آموز فیلمهای علمی خود را به دبیرخانه ارسال کردهاند. فرصت ارسال آثار تا ۳۱ مرداد ادامه دارد.
مسابقه دانشآموزی نور، رویدادی سالانه است که از سوی رصدخانه بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) در حوزه دانشآموزی برگزار میشود.
هدف این رویداد، انگیزهبخشی به نسل نوجوان، ایجاد افقهای نوین در زمینه علم و فناوری و کمک به رشد استعدادهای درخشان است.
این رویداد در قالب گروههای دو یا سه نفره و به صورت فیلمهای ۶۰ ثانیهای برگزار میشود و هر سال به نام و بزرگداشت یکی از دانشمندان بزرگ جهان اسلام است.
دوره نخست این رویداد، گرامیداشت ابن هیثم با موضوع مباحث نور و کاربردهای آن بود.
موضوعات دورههای بعد به این شرح بود:
دوره دوم گرامیداشت پروفسور جکی یینگ، برگزیده اولین دوره جایزه مصطفی (ص) همه حوزههای علمی همچون فیزیک، شیمی، زیستشناسی، ریاضیات، نجوم و یا ترکیبی از علوم مختلف پرداخته شد.
دوره سوم گرامیداشت ابن رزاز جَزَری با موضوع ساخت ساز و کارهای (مکانیزم های) حرکتی و آزمایشهایی در مباحث مختلف مکانیک، برگزار شد.
دوره چهارم گرامیداشت عمر یاغی، شیمیدان برجسته برگزیده جایزه مصطفی (ص) با موضوع ماده و انرژی بود.
پنجمین دوره مسابقه دانش آموزی نور نیز در گرامیداشت ابوریحان بیرونی و در دو موضوع عمومی و ویژه "بینایی و خطاهای بینایی" و "ساخت مدلهای واقعی برای مفاهیم ریاضی" به عنوان موضوع ویژه برگزار شده است.
این رویداد به صورت بینالمللی برگزار و آثاری از سراسر جهان به صفحه این رویداد در تارنمای بنیاد مصطفی (ص) به نشانی www.mstfdn.org ارسال میشود.
در دوره پنجم، ۴ هزار و ۵۷۶ دانشآموز از ۱۹ کشور جهان از جمله ایران، آفریقای جنوبی، چین، فرانسه، آمریکا، هند و تونس آثار خود را ارسال کردند. در مجموع پنج دوره، ۷ هزار و ۹۶۹ اثر از سوی دانشآموزان، ارسال شده است که با توجه به گروهی بودن آثار در مجموع ۱۹ هزار و ۶۱۴ دانشآموز را دربرمیگیرد.
آیین پایانی مسابقه دانش آموزی نور، روز ۱۸ شهریور ساعت ۱۴ تا ۱۷ در شب ولادت پیامبر اکرم (ص) در باغ کتاب تهران برگزار و از منتخبان این دوره تقدیر خواهد شد.