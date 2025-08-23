بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در جمع خبرنگاران هفته دولت را فرصتی مغتنم برای ارائه گزارش عملکرد دولت و بیان شفاف دستاوردهای خدمتگزاران مردم دانست و گفت: مطابق با خط مشی رئیسجمهور و دولت چهاردهم، گزارش عملکردها و دستاوردها باید با شفافیت کامل و بدون بزرگنمایی یا دستاوردسازی به اطلاع مردم برسد. بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت، اعتماد مردم است و همراهی آنان باعث شده در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.
وی با بیان اینکه شعار هفته دولت امسال «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» است، اظهار کرد: این شعار نماد اتحاد ملی، انسجام و ایستادگی ملت در برابر دشمنان است. همه مسئولان استان، همواره شنوای پیشنهادات، انتقادات و دغدغههای مردماند تا با مشارکت عمومی برای رفع مشکلات گام برداریم.
استاندار بوشهر با اشاره به فشارهای تحریمها و مشکلات اخیر، افزود: دولت با تمام توان خدمات خود را به مردم ادامه داده و در استان بوشهر نیز با مشارکت کارگران، مدیران و مردم، طرحهای فراوانی و گوناگونی در حوزه برای افتتاح آماده شده است.
وی ادامه داد: در آستانه هفته دولت، بیش از یکهزار و ۶۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی با حجم سرمایهگذاری ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح و آغاز عملیات اجرایی است.
زارع با بیان اینکه افزونبر ۶۵ هزار میلیارد تومان طرح اقتصادی و عمرانی در هفته دولت آماده بهرهبرداری است، یادآور شد: همزمان عملیات اجرایی بیش از ۳۰۰ طرح دیگر با سرمایهگذاری ۵۶ هزار میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
استاندار بوشهر با اشاره به آمار وزارت کشور، عنوان کرد: از نظر اعتبارات و طرحهای هفته دولت بر اساس تناسب جمعیت، استان بوشهر رتبه اول کشور و به صورت جمعی رتبه دوم را دارا است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از صبوری مردم در برابر چالشهایی، چون تأمین آب آشامیدنی و ناترازی انرژی، اظهار کرد: در سایه تدابیر دولت و با شکیبایی مردم آینده روشنتری در انتظار استان است. برای مثال، ظرفیت انرژی خورشیدی استان بوشهر که در ابتدای دولت چهاردهم ۴.۵ مگاوات بود، امروز با افزایش ۱۴ برابری به ۶۵ مگاوات رسیده و طبق برنامهریزیها تا پایان سال آینده به بیش از ۸۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.