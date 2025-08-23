۱۹۰۰ طرح در هفته دولت افتتاح یا آغاز می‌شود

استاندار بوشهر گفت: همزمان با هفته دولت یک‌هزار و ۹۰۰ طرح اقتصادی و عمرانی با اعتبار ۱۲۱ هزار میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.