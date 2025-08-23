به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: سهم چهارمحال و بختیاری از نیروگاه‌های راهبردی خورشیدی کشور ۱۲.۹ مگاوات است که یکی از این نیروگاه‌ها با ظرفیت ۶ مگاوات با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریال به‌صورت ۱۰۰ درصد آماده بهره‌برداری است.

قربان‌پور افزود: با اتصال این نیروگاه راهبردی خورشیدی ظرفیت بهره‌برداری‌شده استان به ۱۴ مگاوات افزایش می‌یابد که تحول مهمی در وضعیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر استان است.