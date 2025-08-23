پخش زنده
امروز: -
با دستگیری دو سارق حرفهای احشام در بردسکن، پنج رأس گوسفند مسروقه کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت: مأموران گشت کلانتری ۱۱ بردسکن هنگام اجرای گشت هدفمند شبانه در سطح شهر به یک دستگاه وانت پیکان حامل احشام زنده با سرنشینی دو مرد جوان مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ مهدی حسنزاده افزود: مأموران پس از بررسیهای اولیه و مشاهده تناقضگوییهای متهمان، آنان را با هماهنگی قضایی به مقر انتظامی منتقل و آنها در بازجوییهای فنی به سرقت پنج رأس گوسفند اعتراف کردند.
او اظهار داشت: سارقان دستگیرشده قصد داشتند احشام مسروقه را از شهرستان جغتای به شهرهای دورتر منتقل کنند و به مالخران بفروشند.
سرهنگ حسنزاده در پایان با اشاره به استرداد گوسفندان مکشوفه به مالباخته، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.