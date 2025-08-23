پخش زنده
مردم مومن هرمزگان در مساجد، حسینیهها و بقاع متبرکه استان در سوگ شهادت امام رئوف عزاداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، همچنین در سالروز شهادت امام رضا (ع)، آیین عزاداری سنتی شهرستان میناب در صحن قدس حرم رضوی برگزار میشود.
در این مراسم نوحه خوانی نشسته و ایستاده، چاووش خوانی و روضهخوانی اجرا میشود.
علاوه بر آیین عزاداری سنتی، سه موکب استان هرمزگان نیز در مشهد برای خدمت رسانی به زائران امام رئوف برپا شده است.
صد خادم در این موکبها تا روز دوشنبه سوم شهریور روزانه به بیش از ١٩ هزار تَن از زائران و عزاداران خدمات پذیرایی، پزشکی و خیاطی ارائه میدهند.