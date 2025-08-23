به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) در سوگ برادر، غرق در عزا و ماتم است. مراسم سوگواری و عزاداری سالروز شهادت امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) در این مکان مقدس در حال برگزاری است و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت در غم شهادت خورشید هشتم، سوگوار و عزادارند.

همچنین فردا ساعت ۹ صبح دسته عزاداری خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) ️از مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) به طرف حرم مطهر برگزار می‌شود.