به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به ترافیک سنگین در خروجی‌های استان، اعلام کرد: در محور کندوان محدوده مرزن‌آباد، سه کیلومتر توقف خودروها ثبت شده و طبق هماهنگی با پلیس راه کشور، مسیر جنوب به شمال این محور از ساعت ۱۰ صبح امروز یک‌شنبه مسدود شده است.

وی افزود: پس از تخلیه بار ترافیکی، این محور حدود ساعت ۱۳ به‌صورت یک‌طرفه به سمت تهران باز خواهد شد.

سرهنگ عبادی با اشاره به وضعیت محور هراز گفت: ترافیک در مسیر شمال به جنوب این محور در مقاطع مختلف، به‌ویژه محدوده‌های تونل سپاسد، چلاو، گزنک تا آب‌اسک، سنگین گزارش شده است. همچنین در مسیر برگشت، در محدوده چلاو ترافیک نیمه‌سنگین وجود دارد و مأموران پلیس در محل حضور دارند و تردد را مدیریت می‌کنند.

وی درباره محور سوادکوه نیز اظهار داشت: ترافیک در این محور پرحجم است اما تنها در محدوده خروجی شهر پل‌سفید ایستایی مقطعی مشاهده می‌شود. در حال حاضر محدودیتی برای تردد در این محور اعمال نشده، اما در صورت افزایش بار ترافیکی، ممنوعیت تردد خودروهای کشنده از شمال به جنوب اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین درباره محدودیت‌های ترافیکی روزهای جاری توضیح داد: تردد موتورسیکلت در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه از ساعت ۶ صبح چهارشنبه آغاز شده و تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. همچنین در محور هراز، تردد کامیون، کامیونت و کشنده‌ها ـ به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی ـ از ساعت ۶ صبح امروز تا ساعت ۲۴ امشب ممنوع است.

عبادی در پایان توصیه کرد: رانندگان با توجه به حجم بالای سفرهای برگشتی و ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی، زمان بازگشت خود را مدیریت کرده و از شتاب‌زدگی پرهیز کنند و با صبر و حوصله رانندگی کنند.