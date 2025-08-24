پخش زنده
شکارچی غیر مجاز قبل از شکار، با تلاش محیط بانان شهرستان سرایان دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرسیتان سرایان گفت: ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان هنگام عملیات گشت و کنترل واجرای مقررات شکار و صید در منطقه حفاظت شده کمر سرخ موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متخلف که در حال شلیک به سمت حیات وحش بود، شدند.
اصغر زاده افزود: با حضور به موقع محیط بانان در منطقه ، مانع از عملی شدن نیت شوم این متخلف شدند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان گفت: محیط بانان از متخلف دستگیر شده یک قبضه اسلحه دولول قاچاق ساچمه زنی به همراه شش عدد فشنگ چهار پاره دست ساز کشف و ضبط کردند .
به گفته اصغرزاده متخلف دستگیر شده با دستور قاضی کشیک در حال حاضر تا رسیدگی به تخلف در بازداشت به سر می برد .