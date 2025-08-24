در سالروز شهادت حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) مردم یزد با برپایی مجالس و هیئت‌های عزاداری به سوگ نشستند.

دارالعباده، سوگوار ثامن الحجج، امام رضا (ع)

دارالعباده، سوگوار ثامن الحجج، امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در سالروز شهادت حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) مردم یزد، مجالس عزاداری و سوگواری در همه جای استان برپا کرده‌اند.

سخنرانان در این مجالس به بیان مناقب و سیره و ذاکران آل الله به بیان مصائب و نوحه سرایی در رثای هشتمین ستاره تابناک آسمان ولایت و امامت (ع) می‌پردازند.

هیئت‌های عزاداری یزد همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) در یزد، باحضور در حسینیه کوی توحید یزد در غم شهادت حضرت ثامن الحجج (ع) عزاداری کردند.

همچنین مجلس سوگواری در مسجد فرط (یکی از قدمگاه‌های امام رضا (ع) در یزد) برگزار شد. سخنرانی و عزاداری از برنامه‌های این مراسم بود.

امروز مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد.

عزاداران یزدی همزمان با روز پایانی ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع) در همه جای استان موکب پذیرایی برپا کرده اندو ضمن عزاداری به پخش نذری می‌پردازند.