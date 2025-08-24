زائران پیاده و سواره خراسان شمالی به حرم مطهر رضوی حدود ۵۵ هزار نفر برآورد شده؛ زائرانی که امروز و امشب در جوار امام رئوف، مراسم عزاداری ایام شهادتش را برپا می‌دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام ناصر هدایتی معاون اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: همچون سال‌های گذشته، امسال هم آیین سوگواری سالروز شهادت علی بن موسی الرضا (ع) با حضور خیل عاشقان برگزار خواهد شد.

همه ساله روز‌های پایانی ماه صفر، مردم از سراسر کشور، از راه دور و نزدیک برای عرض ارادت و برپایی مراسم عزا، با اشتیاق عازم مشهدالرضا می‌شوند.

آنها عمیقا باور دارند دلهاشان با یاد امام رئوف، جلا می‌یابد.