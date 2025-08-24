به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، ۷۳۰ خادمیار رضوی شهرستان بهشهر با حضور در آیین دسته‌روی و پیاده‌روی معنوی، ارادت خود را به ساحت امام هشتم ابراز کردند.

این مراسم صبح امروز با حرکت دسته‌جمعی خادمیاران از مسجد جامع بهشهر به سمت مسجد امام رضا (ع) برگزار شد. شرکت‌کنندگان در حالی که پرچم‌های سیاه بر دوش داشتند و نوای دلنشین مداحی و ذکر «یا رضا» در فضا طنین‌انداز بود، مسیر عشق و وفاداری را پیمودند.

آیین پیاده‌روی خادمیاران رضوی در بهشهر، همه‌ساله در ایام شهادت امام رضا (ع) برگزار می‌شود و امسال نیز با شکوهی دوچندان، جلوه‌ای از عشق، خدمت‌گزاری و همبستگی دینی را در این شهرستان به نمایش گذاشت.

این مراسم معنوی، همگام با دیگر استان‌های کشور، نمادی از پیوند قلبی مردم بهشهر با آستان ملکوتی امام رئوف بود و فضای شهر را به عطر رضوی معطر ساخت.