پخش زنده
امروز: -
تا پایان امسال دو خط حمل و نقل دریایی با همکاری بخش خصوصی بین بنادر هرمزگان و دیگر بنادر جهان راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: از سرمایه گذاران در این حوزه حمایت میشود.
عادل شهرزاد گفت: ۱۴ جزیره و دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز دریایی در هرمزگان این استان را برای توسعه دریاپایه بین دیگر استانهای دریایی کشور هم در جنوب و هم در شمال جذابتر کرده که البته برای تحقق اهداف توسعه دریاپایه کشور توسعه بنادر هرمزگان نیز از اهداف دولت و برنامه هفتم است.
بیشتر بخوانید؛ افزایش ۴۵ درصدی صادرات کالا از بندر جاسک
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: همسو با اهداف توسعه دریاپایه با افزایش بنادر گردشگری دریایی، هم در حوزه بندری و هم در بخشهای دریا - ساحل و پسکرانه تعریف کاربردی دارد و در این حوزه نیز حمایت از سرمایه گذاران از اولویتهای مسئولان مرتبط است.
عادل شهرزاد تکمیل چرخه حمل و نقل ترکیبی از دریا تا هوا و جاده و ریل در هرمزگان را از دیگر دستورکارهای برنامه هفتم برشمرد و گفت: تکمیل این عملیات ترکیبی در حوزه حمل و نقل در بنادر از نیازهاست.