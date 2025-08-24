به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: از سرمایه گذاران در این حوزه حمایت می‌شود.

عادل شهرزاد گفت: ۱۴ جزیره و دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز دریایی در هرمزگان این استان را برای توسعه دریاپایه بین دیگر استان‌های دریایی کشور هم در جنوب و هم در شمال جذاب‌تر کرده که البته برای تحقق اهداف توسعه دریاپایه کشور توسعه بنادر هرمزگان نیز از اهداف دولت و برنامه هفتم است.

بیشتر بخوانید؛ افزایش ۴۵ درصدی صادرات کالا از بندر جاسک

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: همسو با اهداف توسعه دریاپایه با افزایش بنادر گردشگری دریایی، هم در حوزه بندری و هم در بخش‌های دریا - ساحل و پسکرانه تعریف کاربردی دارد و در این حوزه نیز حمایت از سرمایه گذاران از اولویت‌های مسئولان مرتبط است.

عادل شهرزاد تکمیل چرخه حمل و نقل ترکیبی از دریا تا هوا و جاده و ریل در هرمزگان را از دیگر دستورکار‌های برنامه هفتم برشمرد و گفت: تکمیل این عملیات ترکیبی در حوزه حمل و نقل در بنادر از نیازهاست.