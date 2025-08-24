به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در سالروز شهادت ثامن‌الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، مردم مؤمن و عاشق اهل‌بیت در سراسر استان مازندران با برپایی آیین‌های عزاداری، سوگواری و دسته‌روی، ارادت خود را به ساحت امام هشتم ابراز کردند.

این مراسم‌ها در مساجد، حسینیه‌ها و تکایای شهرها و روستاهای استان برگزار شد و با نوای دلنشین مداحی، سینه‌زنی و ذکر «یا رضا»، فضای استان را معطر به عطر رضوی کرد.