مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به جایگاه دوم این استان در حوزه نشر کشور گفت: قم در حوزه نشر دینی در سکوی مقام نخست کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا سوقندی با اشاره به سایر ظرفیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای استان گفت: در رسانه و صنعت چاپ جز استانهای ممتاز هستیم و در سطح ملی و بینالمللی حرفهایی برای گرفتن داریم.
وی افزود: ظرفیتهای فرهنگی قم در هفته فرهنگی قم معرفی خواهد شد؛ از ۱۸ شهریورماه مصادف با هفدهم ربیعالاول تا ۲۵ شهریور و ۲۳ ربیع الاول که روز قم است جشنوارههای زیادی از جمله جشنواره صنعت چاپ با تقدیر از فعالان عرصه چاپ و عرصه اقتدار در قم برپا خواهد شد که معرفیکننده ظرفیتهای قم خواهد بود.