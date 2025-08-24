به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیرحسین نقی پور افزود: تمامی واحد‌های پرورش طیور صنعتی استان شامل مزارع پرورش مرغ مادر، تخمگذار، نیمچه گوشتی و پرورش بوقلمون دارای مسئول فنی_بهداشتی بوده و بر فعالیت بهداشتی این واحد‌ها از سوی مسئولان فنی و کارشناسان ادارات دامپزشکی استان نظارت می‌شود.

او تأکید کرد: خروج تمامی طیور زنده از مرغداری به مقصد کشتارگاه باید از سوی خودرو‌های مجاز و پس از اخذ مجوز‌های بهداشتی قرنطینه‌ای صورت گرفته و مسئولان فنی بهداشتی کشتارگاه‌های طیور پس از دریافت مجوز از خودرو‌ها و ثبت تایید تخلیه آن در سامانه قرنطینه، نسبت به انجام کشتار طیور دریافتی در کشتارگاه اقدام می‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان در مورد واکسیناسیون دام ها نیز گفت: چهار میلیون و ۵۷۷ هزار و ۹۴۵ دز واکسیناسیون دام سبک و سنگین در راستای پیشگیری از بیماری های دامی از ابتدای امسال تاکنون طی چندین مرحله در استان انجام شده است.