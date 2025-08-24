پخش زنده
چهارباغ میزبان مهمانی شهدا شد؛ جایی که یاد و نام ایثارگران، بار دیگر پیام همدلی و اتحاد را در دلها زنده کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یادواره شهدای چهارباغ امروز با محوریت همدلی و همبستگی با حضور مردم و جمعی از مسئولان برگزار شد.
در حاشیه این مراسم، آیتالله نورمفیدی نماینده ولیفقیه در گلستان با تأکید بر نقش ملت در اقتدار کشور گفت: قدرت ملت ما از موشکهایمان بیشتر است و اگر موشکها با پشتوانه ملی همراه نبود، چه بسا دشمن به موفقیتهایی دست پیدا میکرد.
حجتالاسلام و المسلمین محسن طاهری، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان نیز گفت: شهدا جان خود را تقدیم نظام کردند و یاد آنها میتواند اتحاد ملی را تقویت کند.
استاندار گلستان در ادامه این یادواره گفت: با برپایی یادواره شهدا، راه سرخ شهیدان استمرار دارد.
سردار ملکشاهکویی، فرمانده سپاه نینوا گلستان نیز تأکید کرد: این مراسمها و یادوارهها تجدید میثاق با شهداست.
همچنین در حاشیه این مراسم، چندین کتاب با محوریت هشت سال دفاع مقدس رونمایی شد.