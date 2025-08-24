پخش زنده
همزمان با هفته دولت، ۴۲ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار بیش از ۵۰۷ میلیارد تومان در شهرستان کاشمر بهره برداری می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کاشمر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت گفت: امسال هفته دولت با شعار «۱۲ ماه خدمت، ۱۲ روز دفاع» آغاز می شود و دستگاه های اجرایی شهرستان با حضور مسئولان و مردم طرح های خود را به بهره برداری خواهند رساند.
محمد قربانی افزود: بیشترین اعتبارات امسال به حوزه برق اختصاص دارد و ۱۰ طرح با اعتبار ۲۴۷ میلیارد و ۵۳ میلیون تومان در زمینه توسعه، اصلاح و ایجاد شبکه های برق رسانی و نیروگاه های تجدیدپذیر به بهره برداری خواهد رسید. همچنین در بخش مدیریت شهری، طرح هایی با اعتبار بیش از ۲۲۲ میلیارد تومان در شهرداری های کاشمر و فرگ قلعه افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به توسعه پایدار روستایی ادامه داد: بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح و توسعه معابر، بتن ریزی و آسفالت در روستاها هزینه شده است، همچنین در حوزه آموزش و پرورش، دو طرح شامل مدرسه روستایی و سالن اجتماعات و در حوزه بهداشت، ساختمان ستاد مرکزی بهداشت شهرستان افتتاح می شود.
فرماندار کاشمر گفت: در حوزه راهسازی، آسفالت راه روستای گندم بر با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال و در بخش کشاورزی نیز سه طرح شامل اجرای شبکه نوین آبیاری و احداث گلخانه با اعتبار ۳ میلیارد و ۴۶۹ میلیون تومان به بهره برداری می رسد.
قربانی با اشاره به سایر برنامه های هفته دولت گفت: حضور مسئولان در مساجد، برپایی میز خدمت، راه اندازی کتابخانه سیار در روستاها، ارائه خدمات پزشکی، محافل انس با قرآن، غبارروبی گلزار شهدا و اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.
وی همچنین درباره حمایت های دولت در حوزه خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد: از ابتدای سال تا کنون ۱۶۱ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۱۲۹ میلیارد ریال و ۱۷۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۵۹۷ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
از دوم تا هشتم شهریور به عنوان «هفته دولت» نامگذاری شده است