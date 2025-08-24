استاندار یزد در پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، یاد اسوه‌های جاودان خدمت و ایثار، شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت.

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن هفته دولت، که به نام و یاد اسوه‌های جاودان خدمت و ایثار، شهیدان والامقام محمدعلی رجایی و دکتر محمدجواد باهنر مزین گشته، فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و ارج نهادن به مقام خدمتگزاران صدیق ملت است.

دولت چهاردهم، با اتکا به پشتوانه مردمی، راهبرد اصلی خود را بر پایه شعار «وفاق ملی، دولت در کنار مردم» بنا نهاده است. این راهبرد، یک باور عمیق و یک استراتژی عملی است که بر اساس آن، پیشرفت و توسعه پایدار، جز با همدلی، هم‌افزایی و مشارکت فعالانه مردم عزیز ممکن نخواهد بود. ما در استان دارالعباده و دارالعلم یزد، این همبستگی را بزرگ‌ترین سرمایه خود می‌دانیم.

شعار دیگر دولت در هفته دولت «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع»، است. این شعار که برآمده از مقاومت و دفاع غرورآفرین دوازده روزه ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی است، در کنار آن به بیان دستاورد‌های دوازده ماهه دولت می‌پردازد. همان روحیه ایستادگی و اقتدار که امنیت و عزت را برای میهن به ارمغان آورد، باید موتور محرک ما در جبهه کار و تلاش برای آبادانی ایران اسلامی باشد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر مسیر خدمت، بالاخص شهید آیت الله رییسی، این هفته را به همه مدیران، کارمندان و کارگزاران خدوم و پرتلاش دولت در سراسر استان یزد تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)، بتوانیم خادمانی شایسته برای مردم نجیب و سخت‌کوش استان یزد باشیم.