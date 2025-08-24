به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع)، ۸۰۰ پرس غذای گرم میان نیازمندان و عزاداران شهرستان سلماس توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علایی، فرماندار سلماس، در این مراسم با اشاره به اهمیت همدلی و کمک به نیازمندان گفت: این برنامه با همکاری هیئت‌های مذهبی، خیرین و نهاد‌های مردمی برگزار شد تا همزمان با بزرگداشت این ایام معنوی، گامی در راستای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی برداشته شود.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متنوعی نیز به همین مناسبت در سطح شهرستان برگزار شد و با استقبال گرم مردم همراه بود.

این اقدام نمادی از همبستگی اجتماعی و تلاش مسئولان و خیرین برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار در ایام عزاداری امام رضا (ع) تلقی می‌شود.