استاندار هرمزگان گفت: در هفته دولت امسال ۹۳۴ طرح در استان بهره برداری و یا ساخت آن آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در نخستین روز هفته دولت در مراسم گلباران گلزار شهدای بندرعباس افزود: هزینه بهره برداری و ساخت این طرح‌ها ۱۳۱ میلیارد تومان است.

وی گفت: هرمزگان با بهره برداری و ساخت این طرح ها رتبه سوم را در کشور کسب کرده است.

عصر دیروز محمد آشوری استاندار هرمزگان به همراه اعضای شورای اداری استان، گلزار شهدا را گلباران و عطر افشانی کردند.