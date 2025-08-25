هم اکنون ترافیک در محور هراز سنگین و دیگر جادههای استان مازندران روان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ هم اکنون در صبح امروز دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۴ ترافیک در محور هراز سنگین و دیگر جادههای استان مازندران روان است.
*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها:
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک سنگین در آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک
- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم شهر تا احمدآباد مستوفی
- ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع
- تردد روان در محورهای چالوس، سوادکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران - پردیس
- ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
- وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای استانهای مرکزی، بوشهر، فارس، هرمزگان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
* آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان خراسان رضوی:
- تردد روان در آزادراه مشهد – باغچه
- تردد روان در محور قدیم مشهد – باغچه
- تردد روان در محور مشهد – چناران
*محور مسدود غیرشریانی:
۱- دوآب – بلده