به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ هم اکنون در صبح امروز دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۴ ترافیک در محور هراز سنگین و دیگر جاده‌های استان مازندران روان است.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها:

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک

- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم شهر تا احمدآباد مستوفی

- ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- تردد روان در محور‌های چالوس، سوادکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران - پردیس

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

- وزش باد و گردوخاک در برخی از محور‌های استان‌های مرکزی، بوشهر، فارس، هرمزگان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان

* آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های استان خراسان رضوی:

- تردد روان در آزادراه مشهد – باغچه

- تردد روان در محور قدیم مشهد – باغچه

- تردد روان در محور مشهد – چناران

*محور مسدود غیرشریانی:

۱- دوآب – بلده