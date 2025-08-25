به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به برداشت انار در دزفول گفت: سطح زیر کشت باغات انار در این شهرستان که عمدتاً در روستا‌های نورآباد، گوشه و لیوس واقع شده، بیش از ۲۰ هکتار است.

وی افزود: انار لیوس به دلیل طعم خاص و خواص منحصر‌به‌فرد خود، به عنوان یکی از محصولات بومی شهرستان دزفول شناخته می‌شود.

به گفته قمرزاده؛ از انار لیوس در تولید محصولات متنوعی نظیر رب انار، آب انار و چاشنی غذا استفاده می‌شود که این امر، باعث توجه باغداران نسبت به کشت و گسترش انار بومی این منطقه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با تاکید بر حمایت جهاد کشاورزی از باغداران انار شهیون، ابراز امیدواری کرد با توسعه باغات از جمله انار، انجیر، انگور و درختان محلی در اراضی شیب دار و پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی نسبت به انتقال آب از دریاچه دز، بتوان زمینه اشتغال بیشتر و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کرد.