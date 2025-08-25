به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر راه و شهرسازی امروز با اشاره به افتتاح هزار و ۲۶۹ طرح در خراسان رضوی گفت: عملیات اجرایی ۶۹ پروژه با اعتبار ۱۶ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در بخش های مختلف عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و شهری آغاز خواهد شد.

فرزانه صادق که در جلسه شورای اداری استان سخن می گفت، افزود: بیش از هزار ۳۶۵ طرح عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و شهری در سطح خراسان رضوی با اعتباری بیش از ۵۹ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آن‌ ها آغاز می‌ شود.

او گفت: خواف با ۱۱۷ طرح، مشهد با ۱۱۵ طرح و قوچان با ۱۱۲ طرح نیز بیشترین تعداد طرح قابل افتتاح را دارا هستند.

وزیر راه و شهرسازی به حوزه ها مختلف و طرح های در حال ساخت اشاره کرد و گفت: در بخش صنعت و معدن، ۲۶ طرح به ارزش ۲۰۰۱ میلیارد تومان، حوزه مسکن، ساخت و تکمیل ۲۲۸ واحد مسکونی با ۴۲۵ میلیارد تومان، برق‌ رسانی با ۹۵ طرح و ۱۲۰۸ میلیارد تومان، ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۳۹ طرح و ۱۸۹۴ میلیارد تومان، در حوزه محرومیت‌ زدایی ۱۶۹ طرح با ۱۷۷ میلیارد تومان، توسعه روستایی با ۳۳۵ طرح و ۱۶۳۰ میلیارد تومان، بهداشت و درمان با ۲۹ طرح و ۲۴۲ میلیارد تومان، کشاورزی و منابع طبیعی با ۱۴۴ طرح و ۲۰۵۱ میلیارد تومان، عمران شهری با ۱۷۶ طرح و ۲۵ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان، در بخش تأمین آب و فاضلاب ۶۱ طرح با ۳۲۱۶ میلیارد تومان، راه و حمل‌ و نقل ۶۸ طرح با ۹۷۹ میلیارد تومان، ورزش و جوانان با ۵ طرح و ۵ میلیارد تومان، در بخش گردشگری ۳۰ طرح با ۱۹۱۳ میلیارد تومان و آموزش با ۸۴ طرح بازسازی و نوسازی مدارس و ۴۵۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

صادق با اشاره به افتتاح طرح ۹۰ کیلومتر باند دوم با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان و طرح ۸۶۰ مسکن بهارستان در گناباد طی امروز و فردا؛ گفت: باند دوم شامل شامل محورهای تربت‌ حیدریه – کاشمر، تربت‌ حیدریه – دولت آباد (زاوه)، گناباد – تربت‌ حیدریه، باند رفت کنارگذر تربت جام، راه صلی رباط‌سنگ-کدکن، گناباد – مهنه، گناباد – قاین، بجستان – فردوس و تربت حدیریه-خواف می شود.

او با بیان اینکه همچنین بازدیدی از طرح آزادراه مشهد-چناران-قوچان و راه آهن حومه ای مشهد-گلبهار خواهیم داشت؛ گفت: بر اساس پیش بینی ها برای تکمیل عملیات اجرایی هر دو فاز نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.