به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ستار هاشمی در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان یزد با تقدیر از استاندار و مدیران استان یزد، جایگاه برجسته یزد در شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین توسعه زیرساخت‌های فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی را مورد تأکید قرار داد.

وی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: تلاش‌های استاندار یزد و همکارانش باعث شده است که استان یزد هم در شاخص‌های فناوری اطلاعات و هم در حوزه‌های عمرانی و اشتغال جوانان، جایگاه بالایی داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سفر‌های استانی و برنامه‌های پیگیری مستقیم مسائل مردم افزود: معاونان وزارت ارتباطات پیش از سفر در استان‌ها حضور می‌یابند و مسائل شهرستان‌ها را جمع‌آوری و در مرکز استان بررسی می‌کنند تا اقدامات به صورت گام به گام و مستمر انجام شود.

وزیر ارتباطات به افتتاح ۵۳۸ پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان در یزد اشاره کرد و گفت: در حوزه ارتباطات نیز ۷۳ پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در یزد در هفته دولت سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای استان یزد و توجه ویژه دولت به یزد است.

هاشمی بر استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و دانش‌بنیان استان یزد تأکید کرد و افزود: وجود نخبگان و متخصصان ارزشمند، فرصت طلایی برای توسعه استان یزد فراهم کرده و طرح «یزد پایدار» با محوریت فناوری اطلاعات می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: رشد ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال و ۸ درصدی اقتصاد کلان بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری محقق نخواهد شد و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری صنایع و معادن ضروری است.

وزیر ارتباطات به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی در استان یزد اشاره کرد و افزود: یزد متعهد به توسعه حداقل ۱۰ درصد از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر شده است که می‌تواند مشکلات ناترازی انرژی را کاهش دهد و به توسعه پایدار استان یزد کمک کند.

هاشمی با تاکید بر توانمندی‌های اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان یزد اظهار داشت: شرکت‌هایی مانند پیشگامان با حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، نمونه‌ای موفق برای سایر استان‌ها هستند و سرمایه‌گذاری‌ها باید در مسیر تعاملات بین‌المللی و توسعه اقتصادی هدایت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پوشش روستایی و توسعه اینترنت پرسرعت اشاره کرد و افزود: در استان یزد، ۳۳۷ روستای بالای ۲۰ خانوار با سرمایه‌گذاری انجام شده، اکنون پوشش ۹۲ درصدی دارند، در حالی که متوسط کشور ۷۸ درصد است. این مسیر مطابق تکلیف قانونی ادامه خواهد یافت و در صورت تشخیص مدیران و نمایندگان، به برخی مناطق خاص نیز کمک خواهد شد.

وزیر ارتباطات همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای توسعه پایدار استان یزد تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی آماده است تجهیزات مورد نیاز را فراهم کند و ما نیز در قالب یک پنجره واحد، میزبانی و سرویس‌دهی با اولویت صنایع مستقر در استان را مدیریت خواهیم کرد.

وی به توسعه نسل پنجم تلفن همراه (۵ G) اشاره کرد و افزود: دو سایت ۵G توسط همراه اول و ایرانسل در یزد افتتاح شده و مزایده طیف فرکانس ۳ هزار و ۶۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ سامان یافته است. اجرای فراگیر نسل پنجم تلفن همراه در استان شتاب خواهد گرفت و اخبار خوبی برای مردم در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

هاشمی در پایان تأکید کرد: کیفیت ارتباطات به صورت مرحله‌ای و شفاف ارتقا خواهد یافت و مردم تا پایان ماه گزارش شاخص‌های خدمات را مشاهده خواهند کرد تا نقد و پیشنهادات خود را ارائه دهند.

«یزد پایدار» برنامه‌ای بر پایه توسعه دانش‌بنیان

استاندار یزد نیز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، که با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت چهاردهم اظهار کرد: مطابق تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت چهاردهم شبانه‌روز در حال تلاش است و ما قدردان این زحمات هستیم.

وی افزود: امروز ۵۳۸ طرح با سرمایه‌گذاری ۵۵ هزار میلیارد تومان در استان یزد به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین در طول هفته با حضور سایر وزرا از جمله وزیر بهداشت، افتتاح‌های متعددی در حوزه درمان و سلامت خواهیم داشت.

استاندار یزد تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه بر «برنامه‌محوری» تأکید دارد. ما نیز با بازنگری در وضعیت موجود و ظرفیت‌ها، سندی با عنوان «یزد پایدار» تدوین کردیم که امروز رونمایی می‌شود. این سند حاصل هشت ماه تلاش کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: در این طرح، رویکرد استان یزد حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال، فعالیت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین است. حتی مسئولیت اجرای این برنامه به مدیرکل فناوری و ارتباطات یزد سپرده شده تا نگاه استان یزد بیش از پیش به سمت نوآوری و فناوری جهت‌گیری شود.

بابایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان یزد را حضور گسترده نیروی کار غیربومی دانست و گفت: امروز ۴۲ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی یزد، دارای کد ملی غیربومی هستند. این بدان معناست که اشتغال استان یزد فراتر از ظرفیت جمعیتی یزد گسترش یافته و همین مسئله آسیب‌های اجتماعی به همراه دارد. باید مسیر توسعه را اصلاح کنیم تا به‌جای مشاغل کم‌مهارت، فرصت‌های شغلی با ارزش افزوده بالا ایجاد شود.

استاندار یزد با اشاره به نقش مهم صنایع فولاد، سرامیک و نساجی در استان یزد، گفت: صنایع موجود سرمایه‌های ارزشمند ما هستند و باید مورد حمایت کامل قرار گیرند، اما خام‌فروشی به هیچ‌وجه راه آینده نیست. برای مثال، در سال گذشته از ۲۱ میلیون تن فولاد تولیدی کشور، تنها ۲ میلیون دلار ارزش صادراتی نصیب ایران شد؛ زیرا محصولات خام صادر شدند. در حالی که اگر این فولاد‌ها به قطعات خودرو، ماشین‌آلات و فولاد‌های آلیاژی تبدیل می‌شدند، ارزش افزوده چندین برابری ایجاد می‌کردند.

وی افزود: راهبرد جدید استان یزد، کاهش آلایندگی، صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری اقتصادی از طریق تکمیل زنجیره ارزش است.

بابایی به ظرفیت بی‌نظیر یزد در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: از ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی که دولت چهاردهم برنامه‌ریزی کرده، ۳ هزار مگاوات سهم استان یزد است. تا پایان امسال ۴۰۰ مگاوات وارد مدار خواهد شد و طی سه سال آینده کل ظرفیت ۳ هزار مگاواتی تکمیل می‌شود.

وی با تأکید بر تابش ۳۳۰ روزه خورشید در یزد افزود: این ظرفیت، استان یزد را به قطب انرژی تجدیدپذیر کشور تبدیل خواهد کرد.

استاندار یزد آینده استان یزد را در گرو دانش‌بنیان شدن اقتصاد دانست و گفت: یکی از اهداف اصلی سند «یزد پایدار»، رساندن چند شرکت فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته، مانند امنیت سایبری و هوش مصنوعی، به جایگاه ۱۰ شرکت پردرآمد استان یزد است. اکنون ۱۰ شرکت نخست یزد در حوزه معدن و فولاد فعالیت دارند، اما باید سهم فناوری‌های نو در اقتصاد استان یزد پررنگ‌تر شود.

بابایی با اشاره به گفتمان اقتصادی جدید استان یزد افزود: در جلسات متعدد با بخش خصوصی و صنعتگران تأکید کردیم که تغییر مسیر توسعه به‌معنای توقف حمایت از صنایع موجود نیست؛ بلکه در کنار حمایت از کارآفرینان بزرگ، باید مسیر نوینی برای آینده استان یزد تعریف شود.

وی همچنین از تشکیل «اتاق فکر توسعه استان یزد» با مدیریت اکرم فداکار خبر داد و گفت: این اتاق فکر با حضور متخصصان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل گرفته است تا پشتوانه علمی و کارشناسی تصمیمات باشد.

استاندار یزد یادآور شد: در یک سال گذشته کمتر به مصاحبه‌های تبلیغاتی پرداختیم و تلاش کردیم پیش از سخن گفتن، کار‌های عملی انجام دهیم. اکنون با تکیه بر تجربه گذشته، برنامه «یزد پایدار» را به‌عنوان نقشه راه استان معرفی می‌کنیم تا توسعه یزد با محوریت اقتصاد دانش‌بنیان، انرژی‌های نو و تکمیل زنجیره ارزش صنایع رقم بخورد.

یک‌میلیون نفر زیر پوشش خدمات دیجیتال استان یزد

اکرم فداکار مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، با اشاره به جایگاه یزد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: با وجود اینکه استان تنها ۱/۵ درصد جمعیت کشور را دارد، اما سهم قابل توجهی در شاخص‌های توسعه یافتگی و نفوذ اینترنت پرسرعت دارد.

وی ادامه داد: استان یزد در آخرین گزارش‌های ملی رتبه دوم توسعه یافتگی و رتبه سوم ضریب نفوذ اینترنت ثابت را به خود اختصاص داده است. در مناطق روستایی نیز ۹۲ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار به اینترنت دسترسی دارند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه استان در کشور است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد سپس به ظرفیت انسانی و نخبگان استان اشاره کرد و گفت: به رغم اینکه بسیاری بر معادن تمرکز دارند، مزیت اصلی یزد منابع انسانی آن است و استان در نسبت نخبگان به جمعیت طی نزدیک به ۳۰ سال رتبه دوم کشور را داشته است.

وی به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ICT استان پرداخت و افزود: حدود ۴۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان استان در حوزه ICT فعالیت می‌کنند و تعدادی از آنها محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ملی تولید کرده‌اند که زیرساخت‌های پروژه‌های مختلف کشور را پشتیبانی می‌کند. همچنین نظام صنفی استان با ۵۰۰ عضو و ۹ کمیسیون تخصصی، همکاری نزدیکی با ما دارد.

فداکار با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی گفت: در دولت چهاردهم، استان یزد با تخصیص ۵۴ میلیارد تومان در زمینه تسهیلات اشتغال‌زایی بعد از استان تهران، رتبه اول را داشته است و این نشان‌دهنده بهره‌وری بالای استان در استفاده از منابع است.

وی به پروژه‌های ملی استان نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه اتصال کاربران، تمرکز ویژه‌ای بر گسترش دسترسی مردم به خدمات دیجیتال داشته‌ایم. تاکنون بیش از یک میلیون نفر در استان یزد از خدمات دولت الکترونیک بهره‌مند شده‌اند و ۹۶ درصد پاسخگویی به خدمات در پنج سامانه اصلی محقق شده است.

مدیرکل ارتباطات یزد همچنین اقدامات استان در حوزه مرکز داده و زیرساخت‌ها را تشریح کرد و افزود: با حمایت دولت، مرکز داده استان تکمیل و فعال شد و اکنون به عنوان پشتیبان دولت خدمات ارائه می‌دهد. این مرکز می‌تواند به عنوان الگوی سایر استان‌ها مطرح شود و ظرفیت‌های فناوری استان را به صورت یکپارچه مدیریت کند.

فداکار به اهمیت تعامل با بخش خصوصی در توسعه فناوری و هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: با همکاری اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، برنامه‌هایی برای ارتقای فناوری و نوآوری در استان طراحی کرده‌ایم که امروز نیز بخش‌هایی از آن رونمایی خواهد شد. همچنین موفق شدیم با استفاده از مسئولیت اجتماعی صنایع، بیش از یک میلیارد تومان جذب سرمایه برای توسعه فناوری استان داشته باشیم.

فداکار به طرح هوش مصنوعی و برنامه عملیاتی آن اشاره کرد و گفت: برنامه عملیاتی توسعه هوش مصنوعی امروز رونمایی خواهد شد و یک برنامه چابک با مکانیزم پایش و کنترل برای استان تعریف شده است. هدف از این برنامه این است که بتوانیم حداقل ۳ درصد رشد استان را از طریق فناوری‌های هوشمند محقق کنیم. این برنامه به صورت بالادستی و عملیاتی طراحی شده و قرار است همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در اجرای آن مشارکت داشته باشند تا استان یزد در مسیر توسعه دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند.

وی در ادامه به وضعیت شبکه‌های ارتباطی و چالش‌های روستایی پرداخت و گفت: در برخی مناطق روستایی، با جمعیت پراکنده، نیازمند توسعه پروژه‌های انتقال و احداث سایت‌های ۵ G هستیم. تاکنون پنج سایت فعال شده که دو سایت آن امروز افتتاح شد. با حمایت وزارت ارتباطات و بخش خصوصی، امیدواریم این گره بلندمدت استان نیز حل شود.

فداکار در پایان به طرح‌های آینده اشاره کرد و افزود: پیشنهاد ایجاد مرکز آرشیو دیجیتالی استان با دسترسی به تمامی داده‌ها و اسناد استان مطرح شده است که ظرف ۶ ماه راه‌اندازی خواهد شد. این مرکز با همکاری وزارت علوم و بخش خصوصی به بهره‌برداری خواهد رسید و می‌تواند به یک زیرساخت مهم دیجیتال برای استان تبدیل شود.

گفتنی است در این نشست علاوه بر افتتاح چند پروژه ارتباطاتی، سند یزد پایدار و برنامه عملیاتی هوش مصنوعی رونمایی شد و تفاهمنامه‌ای میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران برای توسعه خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی استان یزد منعقد شد.