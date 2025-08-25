به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عبدالرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در سفر یک روزه به همدان بیان کرد: در هفته دولت ۲ هزار و ۵۰۰ طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۳۰ همت به بهره‌برداری می‌رسد که اجرای این طرح‌ها برای ۲۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم، بخش کشاورزی رتبه نخست صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: رشد صادرات این بخش که در سال گذشته منفی ۲.۴ درصد بود، اکنون به ۳.۲ درصد رسیده است.

نوری قزلجه افزود: میزان صادرات بخش کشاورزی با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده و تراز تجاری این بخش نیز از منفی ۱۱ میلیون دلار به منفی ۸ میلیون دلار کاهش یافته است.